محافظ بني سويف يهنئ الأطفال الأيتام والمسنين بعيد الأضحى المبارك

زار المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم، الأحد، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بجوار مديرية التضامن بمدينة بني سويف لتهنئة الأطفال بعيد الأضحى المبارك، حيث رافقه اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والأستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن، والأستاذ على يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والأستاذة زينب عبد الحميد، رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار الخير والبركة للمسنين شرق النيل.



وقام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في مثل هذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن المحافظة توفر الدعم الكامل لهم، وأن الدعم سيزداد في الفترة القادمة ومستمر حتى بعد خروجهم من دار الأيتام، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المعنية، مشددا على أن مكتبه مفتوح دائما لكل أبناء المؤسسة في جميع مناحي حياتهم.



وحرص المحافظ على مداعبة الأطفال بمؤسسة الأيتام، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، واستمع لمطالب ومقترحات شباب الجمعية، والتي وعد بتلبيتها وتحقيق الأفضل لهم.



كما زار المحافظ دار الخير والبركة للمسنين بمدينة بني سويف شرق النيل، حيث قدم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته لوجوده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة وما بذلوه من جهد في تربية ورعاية أولادهم.

