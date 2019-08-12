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فن

أحمد فلوكس يكشف أسباب تحمسه للمشاركة في الممر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشف الفنان أحمد فلوكس عن كواليس مشاركته في فيلم "الممر"،خلال استضافته في ندوة فنية لتكريمه في موقع "صدى البلد" الإخباري.

وقال أحمد فلوكس:" إن المخرج شريف عرفة هو من رشحني للمشاركة في الفيلم، حيث اتصل بي مساعده وكشف عن ترشيحي للمشاركة في بطولة هذا الفيلم" .

وأضاف :" حلم أي فنان المشاركة في عمل يخرجه شريف عرفة وعندما علمت بمشاركة أحمد عز وهذه النخبة من النجوم ازداد تحمسي للمشاركة في العمل" .

وتابع :" ولكن من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للموافقة عليه هو شعوري بأنه واجب وطني ، فكان يجب أن يتواجد عمل فني للجيل الجديد والأطفال لتعريفهم بمعنى الحب والوطنية والولاء والحمد لله الفيلم نجح في تقديم هذه الرسالة " .

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