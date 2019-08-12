أحمد فلوكس يكشف أسباب تحمسه للمشاركة في الممر

كشف الفنان أحمد فلوكس عن كواليس مشاركته في فيلم "الممر"،خلال استضافته في ندوة فنية لتكريمه في موقع "صدى البلد" الإخباري.



وقال أحمد فلوكس:" إن المخرج شريف عرفة هو من رشحني للمشاركة في الفيلم، حيث اتصل بي مساعده وكشف عن ترشيحي للمشاركة في بطولة هذا الفيلم" .



وأضاف :" حلم أي فنان المشاركة في عمل يخرجه شريف عرفة وعندما علمت بمشاركة أحمد عز وهذه النخبة من النجوم ازداد تحمسي للمشاركة في العمل" .



وتابع :" ولكن من الأسباب الرئيسية التي دفعتني للموافقة عليه هو شعوري بأنه واجب وطني ، فكان يجب أن يتواجد عمل فني للجيل الجديد والأطفال لتعريفهم بمعنى الحب والوطنية والولاء والحمد لله الفيلم نجح في تقديم هذه الرسالة " .

