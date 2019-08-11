ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: بدء تطبيق غرامة التكويت في القطاع الخاص.. 30 سبتمبر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:47 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1868 لسنة 2018، بشأن تحديد نسب العمالة الكويتية لدى الجهات غير الحكومية "التكويت"، سُيعمل به اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن القرار ألزم الجهات غير الحكومية التي تغطي 30 نشاطا متنوعا، بالالتزام بنسب العمالة الكويتية الجديدة الواردة في القرار وفقا لنشاطها الاقتصادي.

وأضافت أن القرار نص على حد أقصى لعدد الوافدين لكل من الأنشطة المحددة في القرار، ليتم إلزام أية جهة لا تتقيد بالنسب الجديدة، بغرامة مالية سنوية 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على نسب الوافدين المحددة في القرار.

وردا على استمرار الاستثناء الوارد في القرار السابق من عدمه، أكدت المصادر أن أي استثناء عن القرار السابق، يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء الكويتي، مشيرة إلى أنه لم يصدر حتى الآن من المجلس قرار بأي استثناءات.

وأوضحت المصادر، أن الاستثناءات السابقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الكويتي، شملت دور العبادة، وبعض الأنشطة التي لا يقبل الكويتيون على العمل فيها، كالرعي والصيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات مهمة للعاملين الأجانب في الكويت

ترشيحاتنا

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

مصر المقاصة: الزمالك يمتلك أفضلية قبل مواجهة الكأس

بـ كاش مايوه يبرز مفاتنها .. منة فضالي بإطلالة مثيرة

كهربا يهنئ المصريين بعيد الأضحى

حجاج بيت الله يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى وسط إجراءات أمنية مشددة.. بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون