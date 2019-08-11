محافظ البحر الأحمر يهنئ المرضى والعاملين بالمستشفى العسكري بالغردقة بعيد الأضحي

زار اللواء الدكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر،صباح اليوم الأحد، المستشفى العسكري بمدينة الغردقة للاطمئنان على حالة المرضى وتقديم التهنئة لهم ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الأضحى.



واستمع المحافظ خلال الزيارة للمرضى واحتياجاتهم، مؤكدا أن المحافظة تهدف إلى توفير الخدمة الصحية المتكاملة لأهالي البحر الأحمر وذلك من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع على المواطنين.



وقدم «عبدالله» بعض الهدايا العينية للمرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما وجه التهنئة لجميع أبناء البحر الأحمر بمناسبة العيد.



رافق المحافظ اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة والعميد محمود علي قائد قطاع البحر الأحمر العسكري والمستشار العسكري للمحافظة و الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة و بمشاركة أطفال النادي الصيفي بمدينة الغردقة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.