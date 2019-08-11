وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ محافظ البحيرة بعيد الأضحى المبارك  

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفد الطائفة الإنجيلية برئاسة القس أمجد أيوب، راعى الكنيسة، والسير نجاة مجلى، مديرة مدارس الراهبات بديوان محافظة البحيرة، وذلك لتقديم التهنئة فى إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والحرص على تقديم التهاني القلبية والتعبير عن مظاهر الفرح كعادات متأصلة بين فئات الشعب المصرى منذ فجر التاريخ لتعميق الوحدة الوطنية وتأكيد روح المحبة التى تجمع بين نسيج المجتمع المصرى.



وأكد الوفد القبطي عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد على تماسكها التاريخ، مشيرين إلى أن أعياد المصريين للجميع ونشارك المسلمين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.



فى السياق ذاته، استقبل اللواء هشام آمنة جموعا من المهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء مجلس النواب ومدير المديريات ورؤساء شركات المرافق ورؤساء النقابات والشخصيات العامة بالمحافظة.



وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بخالص التهانى القلبية لجموع مواطني محافظة البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الحوالات وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.



حضر الاستقبال وتقديم التهنئة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، وحازم الأشمونى، السكرتير المساعد.

