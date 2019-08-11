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محافظات

محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:01 م
محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بمكتبه، المهنئين بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ ، بحضور اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن والقطاعات، ومديري العموم.

حيث استقبل المحافظ عددًا من أعضاء مجلس النواب، و الشخصيات العامة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ومواطني الفيوم.

حيث قدم الجميع التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأشار المحافظ إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة بين شقي الوطن مسلميه ومسيحييه، فهما كيان واحد لا يتجزأ.

واكد أن هذا الوطن للجميع يحيون على أرضه ويعيشون تحت سماءه، مطالبًا إياهم بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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محافظ الفيوم: الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة بين المصريين

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