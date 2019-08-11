مرفق إسعاف المنوفية: لم نتلق أي بلاغات أو استغاثات في أول أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن المرفق لم يتلق أي بلاغات أو استغاثات في أول أيام عيد الأضحى حتى الآن، وأن احتفالات العيد تسير بصورة طبيعية.



وقال عبد الحميد إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمرفق الهيئة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات والتعامل الفوري معها عن طريق توجيه أقرب سيارة إسعاف في التمركزات الموضوعة لسيارات إسعاف المحافظة بالكامل طوال أيام الاحتفال بالعيد.



وأضاف أنه تم وضع خطة للعاملين بالمرفق وتنظيم ورديات مقسمة لتغطي الاحتفالات على مدار الـ24 ساعة، موضحا أن احتفالات العيد تؤمن بـ70 سيارة إسعاف موزعة حسب النطاق الجغرافي علي مستوي المحافظة .