قم للمعلم واديله السكينة.. مدير يحول مدرسة إلى سلخانة لذبح الأضاحى في بنها.. إحالته للتحقيق واستبعاده من منصبه.. وعامل النوبتجية كشف المستور واعترف عليه.. صور

محافظ القليوبية يحقق فى واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها

تحرير محضر لصاحب الأضحية واستبعاد مدير المدرسة عن العمل

إزالة آثار ذبح أضحية من داخل المدرسة للحافظ عليها

المحافظ يحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع

"قم للمعلم وفه التبيجلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا" هذه مطلع قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي يؤكد فيها قيما عليا تحث على العلم والتعليم، وترفع مكانة المعلم بين الناس، ولكن ما شهدته مدرسة ابن خلدون الابتدائية التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية اليوم يؤكد غير ذلك.شهدت المدرسة واقعة غريبة، حيث سمح مدير المدرسة بتحويلها من مكان لتلقى العلم والحافظ على قدسيته كمؤسسة تعليمية لها هيبتها وأن المدرسة هى مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر، إلى سلخانة وفتحها لأحد المواطنين لذبح أضحيته داخل المدرسة واستغلال حمامات ومياه المدرسة فى تنظيفها.الواقعة تؤكد مدى فساد مسئول عن مؤسسة تعليمية وعن عقول تلاميذ يتلقون العلم داخلها، وبدلا من الحفاظ عليها سمح باستغلالها فى ذبح الأضاحى رغم قرب المدرسة لمبنى ديوان عام المحافظة ووجود مجزر بالمنطقة القريبة لذبح الأضاحى.بدوره، قرر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، مشيرا إلى أنه ناشد أهالي المحافظة عدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم، مؤكدا أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك، وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.وجدد محافظ القليوبية تحذيره للمواطنين من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحي في الشوارع أو يلقي مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.من جانبه، قرر صبري عبد الشافي، مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد "عبد الله. ا"، مدير مدرسة ابن خلدون، لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة، حيث أقر عامل النوبتجية بالمدرسة أن مدير المدرسة هو من أمره بفتح المدرسة لصاحب العجل لذبح الأضحية بداخلها واستغلال حمامات المدرسة في الذبح والتنظيف.كانت أجهزة مجلس مدينة بنها حررت محضر مخالفة ذبح خارج مجزر حكومي لمواطن استغل إجازة العيد وذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية المجاورة لديوان عام المحافظة مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم العجل، ما يمثل كارثة بيئية بالمدرسة على الرغم من قرب المدينة من مجزر قرية كفر الجزار.وانتقل على الفور حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، لموقع الذبح المخالف وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الذي أكد أنه جرى اتخاذ إجراء قانوني لمدير المدرسة والحارس، وإحالة الأمر للشئون القانونية للتحقيق فيها وتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين بهذه الواقعة.وكان عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم، تلقى اتصالا هاتفيا من حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، بأنه أثناء قيام لجنة المتابعة بمهام المتابعة بمدينة بنها فوجئت بقيام أحد المواطنين بأعمال الذبح داخل فناء المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة المهندس على إمام، نائب رئيس مجلس المدينة.فى سياق متصل، انتقل وكيل المديرية وفريق من المحققين برئاسة ياسر عبد المحسن، مدير الشئون القانونية، موقع الواقعة وتم باستدعاء مدير المدرسة والعامل النوبتجى بحضور سامح مصطفى عبد السلام، مدير إدارة الأمن بإدارة بنها التعليمية، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وسماع أقوال العامل النوبتجى الذى أكد أنه قام بفتح المدرسة بناءً على تعليمات مدير المدرسة.ووجه سامح مصطفى عبد السلام إزالة آثار الذبيح وتطهير مبنى المدرسة من آثار الدماء وأعمال الذبح ومخلفاتها حفاظا على الصحة العامة للعاملين بها وعلى طلابها، ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة جميع الأعمال داخل المدرسة.