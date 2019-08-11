محافظ البحيرة: أطقم طوارئ لمتابعة المرافق والخدمات فى عيد الأضحى

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم الأحد أعمال غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام والمنعقده على مدار الـ24 ساعة والتى تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية مشيرا الى مشاركة المواطنين فرحتهم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال وتبادل التهانى مع الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك.





شدد المحافظ على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وعدم حدوث ما يكدر من صفو وأجواء الإحتفالات خلال أيام عيد الأضحى المبارك موجها برفع درج الإستعداد القصوى واتخاذ التدابير الآتية: التواصل مع كافة مدن ومراكز المحافظة من خلال غرف العمليات الفرعية بكل وحدة محلية ومديرية لمتابعة انتظام العمل مع التأكيد على تواجد كافة القيادات الأولى في مواقعها أو نوابهم بكافة الأجهزة بالتبادل للتصرف فيما قد يطرأ من وقائع وأحداث خلال أيام العيد والعرض بتقارير فورية على إدارة الأزمات الرئيسية بالديوان العام والتنسيق مع كافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق كل مركز.





ووجه بتشكيل أطقم عمل طوارئ للمتابعة والمرور على مرافق المياة والصرف الصحي والكهرباء ،التنبية على الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة والتنسيق مع إدارة المرور في أماكن التجمعات والإحتفالات .





والتأكد من جاهزية منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بمدن ومراكز المحافظة وتزويدها باللحوم والسلع الأساسية التى تهم المواطنين بالجودة والأسعار الإقتصادية مع إحكام الرقابة والمتابعة على تلك المنافذ و تشديد الرقابة على المعابر بفرع النيل بناحية المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على أن لا تقوم أي معدية بالتحميل الزائد للأفراد وتعيين خدمة إشراف يومي عليها .





واكد المخافظ على ضرورة تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم لمتابعة إستمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورًا مع أية تجمعات للمخلفات المنزلية ورفع الإشغالات بالشوارع، وقيام مديرى مشروعى المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بالسيطرة علي حركة المركبات التابعة لهم وتوفير الأعداد اللازمة والتأكد من صلاحية إنتظام العمل بهذه القطاعات.





بالاضافة الى القيام بحملات مرورية على مدار الساعة بالإضافة لحملات الرادار على الطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى وطريق المحور وكذا حملات رادار ليلية للسيطرة علي الطرق و تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف الإجازات لمسؤلى الإزالات خلال فترة أيام العيد مع تشكيل نوبتجيات من الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية على مدار اليوم لرصد وإزالة التعديات فورًا فى المهد ومراجعة المعدات الخاصة بالإزالة وعمل الصيانة اللازمة لها.



