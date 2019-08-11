جدو يهنئ المصريين بعيد الأضحى

وجه محمد ناجى جدو لاعب الاتحاد السكندرى رسالة إلى المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



ونشر محمد ناجى جدو صورة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" خلال قضائه إجازة العيد بالجونة قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين عيد أضحى مبارك".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

