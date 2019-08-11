تزايد زوار حديقة الحيوان ببني سويف فى أول ايام عيد الأضحى.. صور

قالت الدكتورة إيمان رؤؤف مدير عام حديقة الحيوان ببنى سويف، إن الحديقة بدأت منذ الصباح الباكر أول أيام عيد الأضحي المبارك في إستقبال الزوار والمترددين علي الحديقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الزوار في نهاية اليوم وقد يصل العدد إلى 4 آلاف زائر قبل نهاية اليوم.



أضافت" رؤؤف" في تصريحها لـ "صدى البلد" أن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين من خلال تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التى تتخلل بيوت وأركان الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطري على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية خاصة الناقلة للعدوي .



أشارت "رؤوف" إلى أن الحديقة إستقبلت هذا العام عددا من الحيوانات والطيور الجديدة والتي لم تكن موجودة من قبل.



أوضحت "رؤوف" أن الأطفال يقبلون على عائلة فرس النهر جابر وجمالات والصغير جمال، بالإضافة إلى بيت الأسود الذى يضم 8 أسود وضبعين، بالإضافة إلى وجود 10 أكباش أروى، ودجاج وادي وعصافير، وبيت الزواحف وسلحفاة مصرية.