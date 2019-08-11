وفد كنسي يهنئ أهالي الوادي الجديد بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، على رأس وفد من رعاة الكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ وأهالي الوادي الجديد بعيد الأضحى المبارك نيابة عن المواطنين المسيحيين بالمحافظة.



ونقل الأنبا أرسانيوس، تهنئة جموع المواطنين المسيحيين لمحافظ الوادي الجديد ولجميع أهالي المحافظة، معربًا عن تمنياته بكل الخير والسلام والمحبة لجميع أهالي المحافظة ودوام الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي بمراكز المحافظة وجميع ربوع مصر.



وعبر محافظ الوادي الجديد عن سعادته بهذه التهنئة، والتي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين، مؤكدًا أن هذه الزيارة أبلغ تعبير عن المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور.

