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محافظات

بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:48 م
احتفالات وكرنفالات
احتفالات وكرنفالات "البلياتشو" وتوزيع الحلوي مبادرة شبابية
أحمد على
شهدت ساحات الخلاء بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم انطلاق فعاليات مبادرات شبابية دشنها العشرات من الشباب والفتيات من طلاب والطالبات بكليات فنون الجميلة والتربية النوعية من خلال ارتداء زي البلياتشو وتوزيع الحلوي والورود والبالونات على الأطفال أثناء تواجدهم برفقة أسرهم وعائلاتهم عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك وتوجههم إلى الحدائق والمنتزهات العامة للقضاء عطلة إجازة العيد.

وحرص الشباب على استخدام الفرشاة وألوانهم المميزة لرسم رايات وأعلام مصر وأشكال الحيوانات على وجوه الأطفال الذين تترواح أعمارهم السنية ما بين "4 – 16 " سنة وهو ما لاقي استحسان أسرهم وعائلاتهم وجعل حالة من السعادة والبهجة الغامرة تسود على قلوبهم ووجوههم.

وأكد حسين محمود أحد الشباب المشاركين فى المبادرة أنه من السعادة الغامرة لديه ولدي قلوب زملائه وزميلاته من طلاب كليات فنون الجميلة والتربية النوعية فى تدشين تلك المبادرة التى أثلجت قلوبهم اثناء تواجدهم فى الحدائق والمنتزهات العامة.

وكان اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية قد أدي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا وسط حشد كبير من المصليين الذى تجاوز الآلاف من أهالي محافظة الغربية والمحافظات المجاورة. بحضور الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا واللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية والعقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة وممثلي القيادات الأمنية ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والتشريعية.

والتقى محافظ الغربية بالمواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات .. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة وأن يديم نعمة الأمن والإستقرار على مصرنا الحبيبة وأن يحفظ شعبها وقيادتها من كل سوء.
بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية
بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية
بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية
بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية
بلياتشو وتوزيع حلوى.. مبادرة شبابية لرسم البهجة بعيد الأضحى بالغربية

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