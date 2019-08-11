نجم ستار أكاديمى يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ الفنان مينا عطا، نجم "ستار أكاديمى"، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.



ونشر مينا عطا صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أنا وكركور بنقولكم كل سنة وانتم طيبيين وعيد أضحى سعيد ع الجميع بإذن الله".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

