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حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:17 م
صدى البلد
محمود محسن
عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية لمواصلة الحجاج لأداء مناسك الحج.

كانت قوافل حجاج بيت الله الحرام، أمس السبت، توجهت إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج، وسط تلبية "لبيك اللهم لبيك".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة، وحركة مرورية تتسم بالانسيابية".

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

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