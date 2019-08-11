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بفستان مكشوف الأكتاف.. مى سليم تهنئ متابعيها

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:34 م
مى سليم
مى سليم
منار نور
هنأت الفنانة مى سليم متابعها بعيد الأضحى المبارك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مى سليم فى الصور بفستان أبيض أوف شولدر مكشوف الكتفين، وشعرها الأشقر المنسدل على الكتفين مرتدية قبعة.

ولم تتكلف فى وضع المكياج بل اكتفت بوضع أحمر شفاه فوشيا، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعها.

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس الجاري، ومنها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب، والآن انضمت إليهما موريتانيا.

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