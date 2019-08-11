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محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:32 م
محافظ الغربية ..
محافظ الغربية .. يزور دور رعاية الأيتام والمسنين
أحمد على
قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك في إطار حرصه على مشاركتهم بالإحتفال بالعيد.

حيث بدأ زيارته بجمعية العطاء لتنمية المجتمع لرعاية الأطفال والأيتام ودار إشراقة نور للمسنين ثم جمعية الوفاء الخيرية لرعاية الأيتام.

والتقى بالأطفال الأيتام والمسنين وهنأهم بعيد الأضحى المبارك. مؤكدًا على حرصه على تقديم كافة سبل الرعاية لهم وعلى لقائهم بصفة دورية للتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية لهم.

كما أعرب عن سعادته بمشاركتهم في الإحتفال بعيد الأضحى المبارك أعادة الله على مصر بالخير واليمن والبركات ، مكلفًا القائمين على دور رعاية الأيتام والمسنين بحسن معاملتهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم من كافة الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية.

وعقب الزيارة ألتقى محافظ الغربية بإحدى المواطنات التي تشكو من سوء ظروفها المعيشية والصحية فعلى الفور وجه بصرف 1000جنيه مساعدة مالية لها من باب الأمل بالديوان العام للمحافظة وكذا قيام مديرية التضامن بصرف مساعدة مالية شهرية لها.
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور
محافظ الغربية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الأضحى.. صور

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