إقبال كثيف على مصيف جمصة في نهار أول أيام العيد ورئيس المدينة تطمئن على الخدمات

شهد مصيف جمصة، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك توافد الآلاف من مواطنى الدقهلية والمحافظات المجاورة على لقضاء إجازة عيد الأضحى على شاطئ المصيف الممتد على شاطئ البحر المتوسط بين محافظتى دمياط وكفر الشيخ، وللاستمتاع بالحدائق والمتنزهات والملاهى المنتشرة بالمدينة والسينما والمسرح.





وحرصت رحاب المزين رئيس المدينة على تفقد المداخل الرئيسية، وتابعت أعمال الكارتة للوقوف على الالتزام بالتسعيرة والتحصيل وتفقد مدي حسن سير العمل به ومتابعة أعمال الكارتة.





كما وجهت للجميع بضرورة حسن استقبال الزائرىن، وقامت والتقت عددا من زوار المدينة ورحبت بهم وهنأتهم بالعيد، كما استمعت الى مطالبهم وملاحظتهم من المصيف والمدينة والخدمات المقدمة بها.



