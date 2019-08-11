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تعليم

البحث العلمي تفتح التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:17 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر من خلال التعليم عن بعد بواسطة الانترنت DL101AEG19S2.

يبدأ التسجيل من 16 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، بينما تبدأ الدورة من 26 أغسطس 2019 حتي 26 أكتوبر 2019 ، حيث تقدم المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82/2002.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه عندما يجتاز المشترك في الامتحان النهائي بنجاح يحصل علي شهادة معتمدة من الوايبو وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج الي الرابط التالي:

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml

وللتسجيل المباشر في الدورة برجاء الولوج الي الرابط التالي:

https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG19S2

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