أطفال المنصورة تحتفل بالعيد مع المرضى وذويهم بفقرات غنائية وعرض عرائس

احتفل مسؤولو مستسفى الاطفال بجامعة المنصورة، اليوم، بأول أيام عيد الأضحى بتحويل ساحة حديقة مستشفى إلى ساحة للاحتفال بالعيد، ووزّعت البالونات على الأطفال المرضى.





وأدى، اليوم، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة المستشفى بمشاركة الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الأطفال المرضي وذويهم الصلاة والاحتفال بالعيد.





كما تم تنظيم احتفالية عقب الصلاة شملت فقرات غنائية ومسابقات بحضور الدكتور مجدي أبوالخير رئيس قسم الأطفال، الدكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي.



