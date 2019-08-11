بفستان حمالات وشعر كيرلي.. إطلالة جريئة لـ ندى موسى

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها من خلال نشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتشارك جمهورها بآخر إطلالة لها.



وظهرت ندى موسى بإطلالة صيفية جديدة، حيث ارتدت فستان حمالات مقلم باللونين الأبيض واللون الجنزارى، ونسقت معه كارديجان باللون الجنزارى الغامق.



اعتمدت الفنانة ندى موسى على الظهور بدون مكياج ولجأت إلى الشعر الكيرلي وتفاعل معها الجمهور، أما عن الإكسسوارات فلم تتكلف فى ارتدائها بل اكتفت فقط بارتداء نظارة شمسية.



يذكر أن أحدث أعمال ندى موسى الدرامية مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، وندى موسى، وشيماء سيف، ويسرا اللوزى، ومحمد مهران، وركين سعد، وأحمد مجدى، وديانا هشام، وعمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.