بمساعدة قوات الطوارئ.. حاجة مسنة ترمي جمرة العقبة على كرسي متحرك.. فيديو

في لفتة انسانية رائعة، حملت قوات الطوارئ الخاصة بالسعودية حاجة مسنة على كرسيها المتحرك أثناء رمي جمرة العقبة.ونشرت صحيفة "عكاظ" مقطع فيديو يوثق مساعدة قوات الطوارئ للحاجة المسنة أثناء رمي الجمرات.وعلقت الصحيفة على المقطع قائلة "بسواعد قوات الطوارئ الخاصة.. حاجة مسنة ترمي جمرة العقبة من على كرسيها المتحرك".وبدأ حجاج بيت الله الحرام داء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات. وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.وتابعت وكالة الأنباء السعودية تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.وتوافرت كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.