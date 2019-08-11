مأساة تكشف عنها زوجة رئيس وزراء بريطانيا.. وهذا رد فعله

وويلر هي الزوجة الثانية لبوريس جونسون، وبينهما أربعة أطفال، وتزوجا في عام 1993 وانفصلا في سبتمبر من العام الماضي.





وتحدثت ويلر عن أهمية الفحص المنتظم لعنق الرحم بعد أن اكتشفت المرض خلال فحص روتيني في شهر يناير الماضي، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات علاجية حاسمة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

كشفت مارينا ويلر، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الجديد الموصوف بغرابة الأطوار، بوريس جونسون، كيف تم تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم قبل أشهر وكيف استطاعت التعافي منه، وفق ما ذكرت الصحف البريطانية.ووجهت ويلر البالغة من العمر 54 عامًا الشكر لأطفالها وشقيقتها على دعمهم "الرائع" لها في كفاحها خلال تشخيص سرطان عنق الرحم، وأرجعت الفضل في إمكانية علاجها إلى سرعة اكتشاف المرض في مراحله الأولى.وبينما كانت الزوجة السابقة لرئيس الوزارء الجديد تبدأ رحلة علاجها، كان الزوج بوريس (55 سنة) يصارع في حلبة السياسة حتى وصل لمقعد رئيس الوزراء.وخلال هذه الرحلة، ترك بوريس زوجته التي أعطته الكثير تعاني وحيدة، بينما يستمتع هو مع صديقته الشابة (31 عامًا) التي تصغره في العمر بـ24 عاما، كاري سيموندز.وقالت ويلر لصحيفة "تايمز" إن شقيقتها شيرين وأطفالها الأربعة كانوا محوريين في رحلة شفائها بعد أن أصبح كل شيء واضحًا في يوليو الماضي.