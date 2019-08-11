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محافظات

محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:50 م
محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه
أحمد على
استقبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام للمحافظة وذلك فى إطار الاحتفال بفعاليات أجازة عيد الأضحي المبارك. 

وشمل الوفود الحاضرة عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة والقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء مراكز المدن والأحياء.

كما توافد ممثلو الكنائس والأحزاب والنقابات وعدد من مواطني المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

وقرر محافظ الغربية إطلاق أسماء شهداء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام على مدرسة "ميت حبيب" التابعة لإدارة سمنود التعليمية تخليدا لذكري استشهادهم فى الحادث الأليم.
محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة
محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة
محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة
محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة
محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة

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