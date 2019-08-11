محافظ الغربية: إطلاق أسماء شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيبة

استقبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام للمحافظة وذلك فى إطار الاحتفال بفعاليات أجازة عيد الأضحي المبارك.





وشمل الوفود الحاضرة عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة والقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء مراكز المدن والأحياء.





كما توافد ممثلو الكنائس والأحزاب والنقابات وعدد من مواطني المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله على مصر بالخير واليمن والبركات.



