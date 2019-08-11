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وزير الصحة السعودي يثمن إشادة منظمة الصحة العالمية بالجهود في موسم الحج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:19 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي مع منسوبو وزارة الصحة
إيمان طلعت
أعرب وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440 هـ، التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية.

واكد على أن كل ما قدم ويقدم جاء بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أشاد بجهود وزارة الصحة بموسم الحج في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "السعودية ترحب بمليوني حاج، والمنظمة تشيد بدور وزارة الصحة المكثف والمهم لمواجهة التحديات الصحية أثناء الحدث الكبير".

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