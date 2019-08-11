وزير الصحة السعودي يثمن إشادة منظمة الصحة العالمية بالجهود في موسم الحج

أعرب وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو وزارة الصحة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1440 هـ، التي كانت محل إشادة منظمة الصحة العالمية.





واكد على أن كل ما قدم ويقدم جاء بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.



