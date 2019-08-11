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رياضة

مفاجأة.. لهذا السبب ظهر الكلاكيت في يد محمد صلاح

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:19 م
محمد صلاح يحمل لوح
محمد صلاح يحمل لوح كلاكيت
أحمد محرم
كشفت قناة "سي إن إن" الأمريكية سر ظهور لوح "الكلاكيت" مع اللاعب المصري الدوري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في صورة نشرها مؤخرًا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت القناة أن الصورة دفعت العديد من متابعي محمد صلاح إلى التساؤل عما إذا كان سيقوم بالتمثيل أو سيشارك في فيلم سينمائي.

ولكن حقيقة الصورة أنها جاءت خلال إجراء محمد صلاح حوار جديد مع شبكة CNN، من المقرر بثه قريبا.

ويظهر على لوح "الكلاكيت" الذي أمسكه محمد صلاح بعض الحروف والأسماء التي تُشير إلى أن التصوير لصالح برنامج "Connect the World"، الذي تقدمه بيكي أندرسون على شاشة CNN.

وكان محمد صلاح ظهر في حلقة خاصة من برنامج "Connect the World" في أبريل عام 2018، تحدث فيها عن بداية مشواره الكروي واحترافه وتألقه مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

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