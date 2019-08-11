تخليدا لذكراهم.. محافظ الغربية يوافق على إطلاق اسم شهداء معهد الأورام على مدرسة ميت حبيب

قرر محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، اليوم، الأحد، إطلاق أسماء شهداء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام على مدرسة "ميت حبيب" التابعة لإدارة سمنود التعليمية تخليدا لذكرى استشهادهم فى الحادث الأليم.



وكان النائب البرلماني محمد أحمد زايد، عن دائرة مركز سمنود، طالب بإطلاق أسماء شهداء حادث معهد الأورام على مجمع المدارس بقرية "ميت حبيب".



وأصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، تعليماته لمحمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتخليد ذكرى شهداء الوطن.



جدير بالذكر أن حالة من الحزن سيطرت على أسر وعائلات القرية، بعد أن فقدوا ١٨ شخصًا في الحادث، دفن منهم ١2 جثة والباقون دفنوا في حي البساتين بالقاهرة، بعدما استشهدوا في الحادث الإرهابي الغاشم.