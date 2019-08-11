ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الليلة.. مصر النهارده يستضيف أيمن نصري لمناقشة حالة التخبط التي يعيشها الإخوان

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
أماني نوار
يستضيف برنامج "مصر النهارده" الناشط الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، للحديث عن تداعيات الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف معهد الأورام وكيفية تعامل أجهزة الدولة مع الحادث الإرهابي على المستوى الأمني والإعلامي.

كما ستتطرق المناقشات إلى تحليل لأسباب حالة التخبط التي تعيشها جماعة الإخوان بين الدفاع عن حركة حسم والتنصل منها في نفس الوقت، وهو ما ظهر واضحا على القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا.

البرنامج مذاع على التليفزيون المصري القناة الأولي في تمام العاشرة مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تستهدف ‏تخويفه.. الناشط الحقوقي أيمن نصري يتعرض لحملة انتقامية إخوانية في جنيف

أيمن نصري: الانتهاكات في ملف الحقوق والحريات التركي بالجملة

فيديوجراف| ضربة جديدة للإخوان في أوروبا

طارق فهمي وأيمن نصري في ضيافة صدى البلد

انفجار معهد الاورام .. العربي الأوروبي يطالب المجتمع الدولي بدعم مصر في مواجهة الإرهاب

أيمن نصري: تفجير معهد الأورام كشف بعض المنظمات الحقوقية الدولية

ترشيحاتنا

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

ثعبان يبتلع ذيله ومحاولات لإنقاذه من قتل نفسه.. فيديو

الإسماعيلي يجتمع مع باهر المحمدى قبل حفل خطوبته بالنسب الأهلاوي

الحجيج يواصلون أداء طواف الإفاضة .. بث مباشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور