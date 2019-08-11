الليلة.. مصر النهارده يستضيف أيمن نصري لمناقشة حالة التخبط التي يعيشها الإخوان

يستضيف برنامج "مصر النهارده" الناشط الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، للحديث عن تداعيات الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف معهد الأورام وكيفية تعامل أجهزة الدولة مع الحادث الإرهابي على المستوى الأمني والإعلامي.



كما ستتطرق المناقشات إلى تحليل لأسباب حالة التخبط التي تعيشها جماعة الإخوان بين الدفاع عن حركة حسم والتنصل منها في نفس الوقت، وهو ما ظهر واضحا على القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا.



البرنامج مذاع على التليفزيون المصري القناة الأولي في تمام العاشرة مساءً.