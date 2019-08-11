ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:55 م
سينمات وسط البلد
سينمات وسط البلد
كريم ناصر - عدسة : ابانوب نبيل
شهدت دور العرض السينمائي في وسط البلد، إقبالا ضعيفا من المواطنين على الحفلات الصباحية لمشاهدة أفلام العيد مع تواجد الأمن والشرطة النسائية لتنظيم الصفوف، وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط السينما في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويتواجد أفراد الأمن لتنظيم الدخول ومنع نشوب أعمال شغب بين الحاضرين.

وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكثر من 30 دقيقة فرق بين المحافظات .. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بأنحاء الجمهورية

طابا أول المعيدين.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شباب القناطر الخيرية يلتقطون السيلفى بجوار الأضاحى ..فيديو

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

احتفالا بالعيد .. شاهد أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وقفة عيد الاضحى.. إيرادات ضعيفة لـ كازابلانكا

طالبة منكم عيدية.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

العاهل السعودي وولي عهده يستقبلان رئيس اليمن ونائبه

يمس الشريعة الإسلامية.. تعرف على مصير قانون الأحوال الشخصية

المدير الفني لنادي الزمالك.. ورحيل لاسارتي عن الأهلي.. وآخر مستجدات محمود كهربا.. في الكورة مع ملك 11/8.. فيديو

تعرف على موقف الأزهر الشريف من قانون الأحوال الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور