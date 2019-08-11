إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور

شهدت دور العرض السينمائي في وسط البلد، إقبالا ضعيفا من المواطنين على الحفلات الصباحية لمشاهدة أفلام العيد مع تواجد الأمن والشرطة النسائية لتنظيم الصفوف، وفرض الالتزام على المتواجدين في محيط السينما في أول أيام عيد الفطر المبارك.



ويتواجد أفراد الأمن لتنظيم الدخول ومنع نشوب أعمال شغب بين الحاضرين.



وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.



وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.