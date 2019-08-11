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رياضة

الكمار الهولندي يقرر غلق ملعبه بعد تعرض سقفه للانهيار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:23 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي الكمار الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد عن غلق ملعبه "أفاس" عقب تعرض سقف الملعب للانهيار فوق أحد المدرجات لكن دون وقوع إصابات.

وكلف نادي الكمار الخبراء المختصين بتحليل حجم الضرر داخل ملعب الفريق على أن يبدأ العمل قريبا.

وذكرت محطة "أن او أس" التليفزيونية أن المجلس الهولندي للسلامة يتطلع لاتخاذ قراره فيما يتعلق بالخطوة المقبلة للتعامل مع الحادث، وذلك في أعقاب المحادثات التي ستجرى غدا الاثنين والتي تتزامن مع تحقيقات موسعة فيما حدث.

وافتتح الكمار مشواره في الموسم الجديد بالدوري الهولندي الممتاز الاسبوع الماضي بالفوز على فورتانا سيتارد 4 /صفر.

وجرى افتتاح استاد افاس في 2006 ووفقا لمحطة "أن أو أس" فإنه تم وضع 1700 لوح شمسي فوق سقف الملعب الذي تعرض للانهيار في 2016، ولم يتم معرفة ما إذا كان هذا قد ساهم في تجدد انهيار سقف الملعب وسط الرياح الشديدة التي تعرضت لها هولندا مؤخرا.

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