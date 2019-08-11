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إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
رنا أشرف - عدسة : إيهاب أشرف
تشهد بوابات حديقة الأزهر منذ الصباح الباكر، ازدحامًا وإقبالا كثيفا من قبل المواطنين على شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك علما بأن أغلب المترددين عليها صباحًا الأطفال والعائلات.

وشهدت البوابات زحامًا كبيرًا من قبل المواطنين وسط تكثيف أمنى من قبل رجال الشرطة.

كان العشرات منذ الصباح الباكر توافدوا إلى حديقة الأزهر انتظارًا لفتح شباك التذاكر، للاحتفال بعيد الأضحى في الحدائق وسط الهواء الطلق.

وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور
إقبال كبير على حديقة الأزهر فى أول أيام العيد.. فيديو وصور

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زحام كبير على حديقة الازهر فى أول أيام العيد .. فيديو صور

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