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محافظات

قيادات الكنيسة والتنفيذيين.. محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:03 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
انجي هيبة
استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والقيادات التنفيذية ومديري العموم للمديريات الخدمية.

ضم المهنئين وفدا من كبار قيادات الكنيسة والقساوسة وفي مقدمتهم نيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق، مطران الأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية، وعاطف جندى بشاي، مدير جمعية الأقباط الإنجيلية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية الذين قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع الذى يجسد وحدة شعب الإسماعيلية ومواطنيها على قلب رجل واحد معاهدا الجميع على بذل أقصى جهد لخدمة الإسماعيلية ومواطنيها واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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