برلمانى يكشف عن أهم 4 قوانين من المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك عددا من مشروعات القوانين على أجندة البرلمان سيتم مناقشتها بهدف الانتهاء منها وإقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين تتمثل فى مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب تخص تقسيم الدوائر وقانون المحليات، مؤكدا أننا نتمنى أيضا إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية من بين مشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس ، بهدف فض التشابك بين المالك والمستأجر.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

