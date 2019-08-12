ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يكشف عن أهم 4 قوانين من المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:46 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك عددا من مشروعات القوانين على أجندة البرلمان سيتم مناقشتها بهدف الانتهاء منها وإقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين تتمثل فى مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب تخص تقسيم الدوائر وقانون المحليات، مؤكدا أننا نتمنى أيضا إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية من بين مشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس ، بهدف فض التشابك بين المالك والمستأجر.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

ترشيحاتنا

شاهد | منى زكي ترقص في حفل جنيفر لوبيز

شاهد .. انفجار سيارة كهربائية من نوع تسلا وفرار رجل أعمال منها

شاهد.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس

آبل تعرض مليون دولار لمن يخترق هاتفها الـ آيفون

شاهد .. رجل عصابة سابق يقتل 4 مسنين في جريمة مرعبة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ