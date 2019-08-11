أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالمملكة العربية السعودية

شارك أطباء البعثة المصرية المشاركة فى مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعودية في أعمال فحص لحوم الهدى والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.



وبحسب بيان اليوم، الأحد، تتكون البعثة من ٢٦٢ طبيبا جرى اختيارهم من كل محافظات مصر.



وقامت البعثة بفحص قرابة مليون من الأنعام (الأبقار والأغنام والمعز) قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدى والأضاحي، وتتولى البعثة فحص اللحوم من خلال ٣ ورديات تعمل على مدار ساعات اليوم.



وقامت البعثة أمس بالوقوف بعرفات ثم انتقلت إلى المزدلفة حتى بعد منتصف الليل، حيث تحركت لرمي الجمرات.