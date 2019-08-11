ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالمملكة العربية السعودية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:05 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
شارك أطباء البعثة المصرية المشاركة فى مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعودية في أعمال فحص لحوم الهدى والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.

وبحسب بيان اليوم، الأحد، تتكون البعثة من ٢٦٢ طبيبا جرى اختيارهم من كل محافظات مصر.

وقامت البعثة بفحص قرابة مليون من الأنعام (الأبقار والأغنام والمعز) قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدى والأضاحي، وتتولى البعثة فحص اللحوم من خلال ٣ ورديات تعمل على مدار ساعات اليوم.

وقامت البعثة أمس بالوقوف بعرفات ثم انتقلت إلى المزدلفة حتى بعد منتصف الليل، حيث تحركت لرمي الجمرات.
أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالمملكة العربية السعودية
أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالمملكة العربية السعودية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمشاركة في مشروع الهدي.. توديع بعثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر

للكشف على الأضاحي.. بعثة أطباء بيطريين مصريين تغادر للأراضي السعودية

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية والذهب اليوم 11-8-2019.. فيديو

بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

على طريقة بوحة الصباح .. عجل يسحل نبيل الحلفاوي على الأرض.. فيديو

فيديوجراف| صور جينيفر لوبيز في حفل العلمين الجديدة

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

بعد حلقتها مع منى الشاذلي .. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور