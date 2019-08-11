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الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
أ ش أ
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين، لإقامة طقوس "تلمودية " للمستوطنين.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على حركة دخول المصلين للحرم لأداء صلاتي الفجر والعيد، فيما سمحت للمستوطنين بنصب خيام في الساحات الخارجية ، وأداء صلواتهم وطقوسهم "التلمودية " في المكان.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المواطنين من محيط مسجد "الرباط " بالمدينة ، وكثفت من تواجدها وإجراءاتها التعسفية في محيط مدينة الخليل وعلى الطرق الرابط شرقا، وعرقلت حركة التنقل ، وأوقفت بعض المركبات على مداخل البلدات ودققت في هويات أصحابها .

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