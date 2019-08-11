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محلل سياسي ليبي: رد قوي من الجيش ضد الجماعات الإرهابية لخرقها وقف إطلاق النار.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:19 م
صدى البلد
محمود محسن
اكد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي أن الجيش أعلن عن وقف العمليات العسكرية خلال فترة العيد ورغم أنه على يقين أنه لا عهد ولا ميثاق للجماعات الإرهابية فقاموا بعد ساعات قليلة من تلك الغتفاقية بخرق الهدنة في عدة محاور.

وأضاف المحلل السياسي الليبي اخلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المجتمع الدولى على علم من خرق الهدنة خاصة بعد سماع دوي انفجارات بالقرب من مطار طرابلس مشيرا إلى ان الجيش يريد أن يكشفهم امام العالم وأن الجيش سيستمر في عملياته لتطهير ليبيا ضد التدخلات والميليشيات التركية

وتابع المحلل السياسي الليبي أن أى استغلال لوقف اطلاق النار سيكون هناك رد قوي من الجيش خاصة بعد العمليات الإرهابية .

واشار المحلل السياسي الليبي أن الجيش أراد ان يقيم الحجة على كل هذه العصابات التركية

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