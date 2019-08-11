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كم تزيد في ساعة ثروة أغنى عائلة في العالم.. إجابة مذهلة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:40 م
أفراد من عائلة والتون
أفراد من عائلة والتون
محمد علي
كشفت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أن 25 عائلة تعد الأغنى على كوكب الأرض، تسيطر على 1.4 تريليون دولار.

وقالت "بلومبيرج" إن مقدار الربح الذي تحققه أغنى عائلة في العالم وهي عائلة "والتون" الأمريكية، كبير جدًا ومتضاعف.

ويضاف إلى ثروة العائلة التي تمتلك سلسلة متاجر "وولمارت" ما يصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، أو 4 ملايين و200 ألف دولار في الساعة.

وتنامت ثروة عائلة "والتون" من 39 مليارا إلى 191 مليارا، منذ أن تصدرت الترتيب كأغنى عائلة في العالم لعام 2018.

ومن بين العائلات التي أضافت مبالغ طائلة إلى ثرواتها عائلة "مارس" والتي بلغت ثروتها 127 مليار دولار.
كم تزيد في ساعة ثروة أغنى عائلة في العالم.. إجابة مذهلة

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