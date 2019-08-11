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مدير عام حدائق الحيوان: هدفنا استقبال ٥٠ ألف زائر يوميا.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:50 م
صدى البلد
احمد قطب - عدسة : هدير عبده
بدأ زوار حديقة الحيوان في الجيزة، في التوافد منذ الصباح الباكر، حيث حرص العديد من الأسر على تناول وجبة الإفطار بها والاستمتاع برؤية الحيوانات في أول أيام عيد الأضحى.

وقال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الجيزة استقبلت الزوار بداية من الساعة 6 ونصف من صباح اليوم، لافتًا إلى أن قوات الأمن والنظافة جرى توزيعهم بالحديقة.

وأضاف اللواء محمد رجائي لـعدسة "صدى البلد" أن الحديقة تستهدف استقبال ٥٠ ألف زائر، موضحًا أنه من المنتظر أن تشهد الحديقة إقبالًا كثيفًا من الأسر والأطفال في الساعات القادمة، موضحا أن أول أيام عيد الأضحى يكون الزائرون من الشباب تحت سن الـ١٦ عاما.

وأشار إلى أن بيت السباع وبيت الفيل وبيت الزرافة والمتحف أحد أهم المزارات التي يقصدها الزوار.

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