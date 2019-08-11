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زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:55 م
زحام شديد على السيد
زحام شديد على السيد قشطه وبيت الاسود بحديقة حيوان الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت حديقة الحيوان بالفيوم ازدحاما شديدا من الزائرين للحديقة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، للاستمتاع بالعيد ومشاهدة الحيوانات المفترسة والاليفة بالحديقة .

تقول الدكتورة نهى مصطفى مديرة حديقة حيوان الفيوم ، أن الحديقة شهدت في يومها الأول لعيد الأضحى المبارك ازدحاما شديدا من الزائرين للحديقة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .

وتابعت: شاهدوا خلالها بيت الأسود وبيت الزواحف الذي يضم القصلة والسلاحف السوداني والورل المائي، بالاضافة إلى السيد قشطة ( فرس النهر ) الذى يضم 2 ذكور و3 إناث داخل بحيرة المياه الكبرى .

كما شاهد زوار الحديقة بيت النسانيس و النعام الافريقى والطاووس والقزاز والبجع والجمل المغربى، والتى شهدت ازدحاما شديدا من الزوار.

أضافت مديرة الحديقة بأن مواعيد العمل تبدا من الساعه 5 صباحا حتى 5 مساء ، ويوجد فترة مسائية بالحديقة للكافتيريا والملاهى.


زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم
زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم
زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم
زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم

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