زحام شديد على السيد قشطة وبيت الأسود بحديقة حيوان الفيوم

شهدت حديقة الحيوان بالفيوم ازدحاما شديدا من الزائرين للحديقة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ، للاستمتاع بالعيد ومشاهدة الحيوانات المفترسة والاليفة بالحديقة .



تقول الدكتورة نهى مصطفى مديرة حديقة حيوان الفيوم ، أن الحديقة شهدت في يومها الأول لعيد الأضحى المبارك ازدحاما شديدا من الزائرين للحديقة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .



وتابعت: شاهدوا خلالها بيت الأسود وبيت الزواحف الذي يضم القصلة والسلاحف السوداني والورل المائي، بالاضافة إلى السيد قشطة ( فرس النهر ) الذى يضم 2 ذكور و3 إناث داخل بحيرة المياه الكبرى .



كما شاهد زوار الحديقة بيت النسانيس و النعام الافريقى والطاووس والقزاز والبجع والجمل المغربى، والتى شهدت ازدحاما شديدا من الزوار.



أضافت مديرة الحديقة بأن مواعيد العمل تبدا من الساعه 5 صباحا حتى 5 مساء ، ويوجد فترة مسائية بالحديقة للكافتيريا والملاهى.





