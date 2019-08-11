ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الكشافة يساندون مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
إيمان طلعت
تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مساندتها لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، التي بدأتها منذ السادس من هذا الشهر، وذلك من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تًقيمها لخدمة ضيوف الرحمن.

حيث قام فريق الكشافة اليوم بأعمال التوجيه والإرشاد وتنظيم ومرافقة الحافلات التي نقلت الحجاج من المخيمات إلى مجازر المشروع، والعودة بشكل متكرر للمخيمات، وتستمر تلك المساندة خلال أيام التشريق.

وقام أفراد الكشافة خلال الأيام الماضية بتوزيع النشرات التعريفية بالمشروع ومطبوعات المشروع على الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية.

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن تقديم خدمة إلكترونية جديدة للحجاج

تُدار آليًا.. ثلاجة عملاقة بالسعودية تستوعب أكثر من مليون أضحية في الحج

السعودية تكشف تفاصيل التسهيلات والخدمات المقدمة إلى الحجاج

ترشيحاتنا

بعد وفاة طليقته.. مي كساب: أحمد السعدني أعطى للإنسانية درسا

عايزة أعمل اللحمة بطريقة جديدة .. أسرار الشيفات لطهى اللحم

لاعب الإسماعيلي يذبح الأضحية وسط عائلته .. فيديو

تعرف على الكلية الوحيدة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

العسكري أنقذها في العيد.. قصة موقف على البحر في حياة لهاليبو.. نوستالجيا

ثعبان يبتلع ذيله ومحاولات لإنقاذه من قتل نفسه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال يحتفلون بالعيد داخل الحديقة اليابانية.. صور

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور