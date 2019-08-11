الكشافة يساندون مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مساندتها لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، التي بدأتها منذ السادس من هذا الشهر، وذلك من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تًقيمها لخدمة ضيوف الرحمن.



حيث قام فريق الكشافة اليوم بأعمال التوجيه والإرشاد وتنظيم ومرافقة الحافلات التي نقلت الحجاج من المخيمات إلى مجازر المشروع، والعودة بشكل متكرر للمخيمات، وتستمر تلك المساندة خلال أيام التشريق.



وقام أفراد الكشافة خلال الأيام الماضية بتوزيع النشرات التعريفية بالمشروع ومطبوعات المشروع على الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية.