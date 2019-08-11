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إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:13 م
صدى البلد
كريم ناصر - عدسة : ابانوب نبيل
شهد محيط مرسى الأتوبيس النهرى أمام ماسبيرو اليوم، توافد الزوار تمهيدا لركوب الأتوبيس النهرى، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديد أمنى، ورفع درجات التأمين القصوى لحماية المواطنين.

يذكر أن منطقة وسط البلد وميدان التحرير شهدت تكثيفا لقوات الأمن بجميع المداخل المخارج، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم "الثلاثاء" لأداء صلاة العيد، أعقبها توافدهم على المجازر لذبح أضاحيهم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأدى المصريون اليوم صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكان سكان طابا أول من أدوا صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما كانت السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور
إقبال على الأتوبيس النهرى فى أول أيام العيد .. فيديو وصور

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