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وجبات مسبقة التجهيز لحجاج أفريقيا غير العربية وضمان لإيصال الطعام في وقت مناسب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:18 م
صدى البلد
إيمان طلعت
كشفت مؤسسة مطوفي الدول الأفريقية غير العربية عن تأمينها 75 ألف وجبة غذائية مسبقة التجهيز لحجاج المؤسسة لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتوقيعها عقدا مع أحد بيوت الخبرة لمراقبة جودة ونوعية الغذاء المقدم لحجاج الدول الأفريقية غير العربية في موسم حج هذا العام 1440هـ، وإلزام متعهدي التغذية بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء (ألهاسب).

وأوضح رئيس لجنة التغذية بالمؤسسة محمد منير أبو السعود، أن استراتيجية اللجنة ركزت على أربعة عناصر رئيسية تضمن من خلالها وصول الطعام وتقديمه لضيوف الرحمن في الوقت المناسب، وبجودة وجاهزية في تحضير الوجبات.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع أعمالها الرقابية أولا بأول مع متعهدي ومقدمي التغذية الذين تم التعاقد معهم من قبل منظمي شؤون الحجاج والتأكد التام من سلامة كافة المستندات الخاصة بمطبخ الإعاشة من كروت صحية للعمال وغيرها من الوثائق الرسمية لضمان سلامة الغذاء والوجبات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأضاف، أن اللجنة أسندت مسؤولية تسليم مواقع المطابخ للمتعهدين من مكاتب الخدمة الميدانية إلى لجنة المشاعر بالمؤسسة مباشرة، وهذه خطوة قلصت الكثير من الجهد والوقت وأصبح المتعهد يستطيع معرفة كافة تفاصيل المطبخ من لجنة المشاعر سواء من حيث حجم الطاقة الكهربائية ومعرفتهم بالاشتراطات المطلوبة في المطابخ لتحقيق الأمن والسلامة في مخيمات الحجاج.

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