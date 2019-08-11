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شاهد.. السيسي يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:18 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطائرة صباح اليوم، الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صباح اليوم صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وعقب الصلاة، أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، حيث رافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلًا عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، تقدم لإمامة صلاة عيد الأضحى المبارك، كما ألقى خطبة العيد والتي أكد فيها أن الله تعالى بشر إبراهيم عليه السلام بغلام حليم، حيث أسلما جميعا لأمر الله ورضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه مستعرضا قيم الرضا والتضحية والفداء بالنفس.

وأوضح مفتي الديار المصرية بسالة وفداء وشهامة الجندى المصري الذي يقف في مشهد مهيب مضحيا بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الأوطان، مشيرا إلى قوة الجيش والشرطة في الوقوف أمام القوة الغاشمة التي تريد أن تزعزع الاستقرار وتخريب الأوطان، مؤكدا أن جنود مصر خير أجناد الأرض مستشهدا بالحديث النبوي: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

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