التضامن: 17 أغسطس عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر

أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية بدأوا منذ فجر اليوم، الأحد أول أيام عيد الأضحى، في رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة متواجدون مع الحجيج ميدانيًا، حيث يتم تقديم جميع الخدمات لهم لمناسك الحج في سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودي.



كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجرت اتصالا هاتفيا وبعثة الوزارة الرسمبة لحج الجمعيات للاطمئنان على الحجيج، خاصة عقب هطول الأمطار الغزيرة على مشعر عرفات أثناء تأدية الحجيج لركن الحج الأعظم، كما اطمأنت على نجاح نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، والتي تمت بيسر وصولا إلى منى، حيث تم تسكين الحجيج في مخيماتهم، كما انتهى الحجيج من رمي جمرة العقبة الكبرى.



ويتابع رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة، والتى ستتم مع فجر يوم الثلاثاء بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الأربعاء للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمي الجمرات بمنى، حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية من الحجاج المتعجلين، وكذلك التأكد من عمل طواف الإفاضة للحالات الخاصة.



وتستأنف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة وإلى المدينة المنورة، ومن المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات، حيث يبدأ أول الأفواج الذين لم يسافروا إلى المدينة في السفر في ١٥ أغسطس الجاري، كما أنه من المقرر أن تعود أولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن في ١٧ أغسطس الجاري على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعًا.