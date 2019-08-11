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ديني

أعاده الله بالأمن والأمان.. الهيئة الأوروبية بسويسرا تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:58 م
الهيئة الأوروبية
الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا
محمد شحتة
تقدمت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، بخالص التهاني لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، الدكتور مهاجري زيان، في رسالته التي وجهها إلى جميع المسلمين في أوروبا والعالم: " أتقدم إليكم بأحر التهاني وأجمل الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولي عز وجل أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلام والرخاء وأن يفئ علي بلاد المسلمين ما يستقر به الحاضر، ويستقر به المستقبل".

والهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا هي إحدى الهيئات الإسلامية العاملة في أوربا، وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة الدينية التي تساهم في توعية المسلمين في دول أوروبا والعالم.

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