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رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:42 م
رقص على الزجاج والنار
رقص على الزجاج والنار فى " مهرجان موته " بجنوب الأقصر
شمس يونس
فى محاولة لتقليد أعمى للمشاهد العبثية الهابطة من الأفلام والمسلسلات التى لا تقدم محتوى هادف نظم مجموعة من شباب عزبة مروان التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت عنوان "مهرجان موتة"، وهو نسبة لفيلم " عبده موتة " بطولة الفنان محمد رمضان.

وشهدت المدينة ظهر اليوم الأحد انطلاق المهرجان بقيام العشرات من الشباب باستعراض الحركات التي يقوم بها الفنان محمد رمضان في مسلسلاته وأفلامه، حيث قاموا بالرقص على النار وتكسير الزجاج برؤسهم وعمل حركات بالدراجات البخارية، والغناء والرقص على أنغام موسيقاه المعروفة في أفلامه ومسلسلاته.

وتسببت هذه الأفعال فى حالة من الاستياء من الأهالى لتقليد الشباب الأفعال السيئة والتى قد تعرض بعضهم للموت أو الأذى.
رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور
رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور
رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور
رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور
رقص على الزجاج والنار فى مهرجان موتة بجنوب الأقصر.. صور

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