لسبب غير متوقع رجل يفقد قدمه للأبد .. الأطباء بتروها من فوق الركبة

لسببٍ بسيط غير متوقع، فقد رجل ستيني إحدى ساقيه بعد أن تعرض لعدوى بكتيرية جاءته نتيجة جرح أصابه أثناء قضائه يومًا ترفيهيًا على شاطئ بولاية كونيتيكت الأمريكية، لكن الرحلة الترفيهية تحولت إلى رحلة عذاب، بعد كان في جرحه الذي أصابه نهاية لمرحلة مهمة من حياته، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وخلال يومٍ ترفيهي على الشاطئ، تعرض يولِ بروس كاجان (68 عاما) لإصابة في قدمه، لكنه لم يهتم بها، ما أدى إلى تفاقم الجرح وتحوله إلى جرحٍ كبير متقيح، ذهب معه إلى المستشفى، وهناك كانت الصدمة.



أعلمه الأطباء إن الجرح البسيط الذي لم يلقي له بالًا، سمح بعدوى بكتيرية قاتلة تأكل في الأنسجة أن تنتشر في قدمه.



ورغم محاولات الأطباء لتدمير البكتيريا، لم يفلح أي إلا ببتر ساق الرجل من فوق الركبة.



وحذر جوزيف جلاسفورد جارنر، الطبيب في مستشفى كونيتيكت المركزي من أن عددا كبيرا من الأشخاص مرشحون للإصابة بهذه العدوى البكتيرية التي انتشرت نتيجة التغير المناخي، لذا، فالتعامل مع الجروح لا يكون بالإهمال".

