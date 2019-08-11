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مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:02 م
مستقبل وطن يوزع الهدايا
مستقبل وطن يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال بكفر الشيخ
محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ احتفالية لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة.

ووزع أعضاء الحزب بتوزيع الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال في منطقة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ بحضور محمود مراد، أمين الحزب ببندر كفر الشيخ وعدد من قيادات الحزب.

من ناحية أخرى، هنأت أمانة المحافظة برئاسة المهندس فوزى الرفاعي شعب كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك داعية الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصرنا الحديثة وتحقيق التقدم والرفاهية للأجيال القادمة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لمشاركة أبناء الوطن افراحهم بالأعياد والمناسبات السعيدة.
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يوزع الهدايا والحلوى على الأطفال في أول أيام العيد.. صور

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