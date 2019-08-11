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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل في البريميرليج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:58 م
آرسنال - نيوكاسل
آرسنال - نيوكاسل يونايتد
إسراء أشرف
انتهى الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل يونايتد، بالتعادل السلبي، بالمباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وشهدت قائمة الجانرز، غياب الدولي المصري محمد النني، في ظل التقارير التى تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق، هذا الصيف.

كما غاب الثنائي مسعود أوزيل، وسعيد كولاسيناك، الذي نجا من هجوم بأسلحة بيضاء أثناء محاولة سرقة الشهر الماضي، عن مواجهة نيوكاسل، لأسباب أمنية أخرى.

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 65%، مقابل 35 لأصحاب الأرض.
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل في البريميرليج
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل في البريميرليج
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل في البريميرليج
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال ونيوكاسل في البريميرليج

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