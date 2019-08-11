متخصصة بالشأن الآسيوي: سول تعلن حالة استنفار بسبب صاروخين من بوينج يانج..فيديو

أكدت دكتورة نادية حلمي المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن الوضع متوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية خاصة في الفترة الأخيرة بعد قيام كوريا الشمالية إطلاق صواريخ قصيرة المدى للاعتراض على المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت المتخصصة في الشئون الآسيوية أنه في أول أمس تم إطلاق صاروخين قصيري المدى من مدينة "هام هون" والتي تقع في شمال شرق كوريا الشمالية وفقا لما ذكرته رئاسة الأركان في كوريا الجنوبية وتم الإعلان أن كوريا الجنوبية فى حالة استعداد قصوى.



وتابعت المتخصصة في الشئون الأسيوية أن وسائل الإعلام قد أكدت أن تلك الصواريخ قد أطلقت بمساعدة روسيا مشيرة أن كوريا الشمالية فى مرحلة نهائية من تطوير الصاروخ الروسي.



وأشارت وتابعت المتخصصة في الشئون الآسيوية أن المطلب الوحيد من كوريا الشمالية هو وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.



